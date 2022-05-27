بث مباشر.. مباراة الحزم والباطن

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل مباراة الحزم والباطن، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مبارة الحزم والباطن بث مباشر

وتقدم صيفة المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة الحزم والباطن، بمجرد بدء اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الحزم والباطن، على ملعب نادي الحزم في محافظة الرس.

ويبحث الباطن عن العلامة الكاملة في مواجهة اليوم وذلك لتعزيز آماله في البقاء، حيث يملك 26 نقطة بالمركز الخامس عشر، فيما يتذيل الحزم ترتيب الدوري بـ 17 نقطة علماً أن الحزم هبط رسمياً إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الحزم والباطن بث مباشر

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فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مباراة اليوم، بهدف تحقيق الفوز، والحفاظ على حظوظه في البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل، ولمنح لاعبيه دفعة معنوية لتحقيق الفوز بالجولات المتبقية.

وتشهد مباريات الحزم ضد الباطن تكافؤًا شديدًا، حيث تقابلا 3 مرات سابقا ضمن منافسات بطولة الدوري للمحترفين، فاز كل منهما مرة، وتعادلا مرة، وتمكن الفريق الحزماوي من الفوز بهدف نظيف في لقاء الدور الأول.