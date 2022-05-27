«حماية المستهلك»: رصد محاولات دخول مشبوهة للموقع الإلكتروني من خارج المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية حماية المستهلك، اليوم الجمعة، رصدها لمحاولات دخول مشبوهة لموقعها الإلكتروني من خارج المملكة، وأنها قررت حصر الدخول على المواطنين بالداخل فقط.

وأوضحت حماية المستهلك –عبر تويتر- أن مركز خدمة المستهلك شهد خلال اليومين الماضيين، محاولات دخول مشبوهة لأشخاص من خارج المملكة.

وأضافت أنه تم حصر الدخول لمركز خدمة المستهلك، على الزوار من داخل المملكة العربية السعودية, ولا يقبل الزوار من خارج المملكة أو مستخدمي (VPN).

وأشارت جمعية حماية المستهلك، إلى ان رابط مركز خدمة المستهلك هو اضغط هنا.

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وذكرت الجمعية ان محاولات الدخول المشبوهة جاءت من الدول التالية: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وبولندا وهولندا وباكستان وأستراليا وإيران وأوكرانيا.

من جهة أخرى، ذكرت الجمعية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية (1700) شكوى بشأن غلاء الأسعار، وحثت المستهلكين على إكمال رفع الشكوى عبر المركز، والحرص على مراعاة الدقة عند كتابة بيانات التسجيل, من خلال الرابط التالي: HTTPS://CPA.SA/?LANG=AR_SA