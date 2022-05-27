“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم من أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تشمل محافظات الدائر بني مالك، العارضة ، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.