اخبار الخليج – تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات منشآت القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا وآليات حل المنازعات العمالية في منشآت القطاع الخاص، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وذلك للوصول الى اتفاقات تقضي بحل المنازعات ودياً، مع مراعاة حقوق طرفي النزاع والمحافظة على مصالحهما المشتركة، وبما لا يخل بالتزاماتهما وحقوقهما معاً.
واتفق الطرفان على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث ما يستجد من تطورات على سوق العمل وأثره على عجلة نمو الشركات والمؤسسات، وأهمية تطوير العلاقة الثنائية بين المنظمات النقابية وادارات المنشآت بما يضمن تحسين مستويات الإنتاج في مختلف المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
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