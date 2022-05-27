اخبار الخليج – المؤيد يشارك في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في اجتماعات الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي عقد في القاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم التصديق على اختيار بيروت عاصمة الشباب العربي 2022، كما تم اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها المكتب التنفيذي، والتي تضمنت إقامة المهرجان العربي للرياضة النسوية بالجزائر 2022، وتنظيم مؤتمر نصرة القدس، ودورة للتشريعات والأنظمة الرياضية بفلسطين.

كما صدَّق المجلس على موضوع جائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول “الذكاء الاصطناعي”، ووافق على تنظيم مصر “سفينة النيل للشباب العربي”، خلال العام الجاري، وعلى تنظيم وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اللقاء العربي حول تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب.

ووافق المجلس على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي وكلف المجلس الوزاري الأمانة الفنية للمجلس بإعداد إستراتيجية عربية للشباب والسلم والأمن خلال العام 2022، بين دورتي المجلس 45 – 46، كما وافق المجلس على تنظيم واستضافة مصر لفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي 2022، وإقامة الدورة العربية حول “دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد” بالأردن العام الجاري، وإقامة دوري السفارات لكرة القدم بمصر.

ووافق المجلس على إطلاق مسابقة للشباب لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعلى إطلاق المبعوثين الافتراضيين للشباب العربي “طارق وبلقيس”