«نور».. برنامج جديد لـ أحمد حماد على شاشة قناة الندى

محمد بن مسعود - الدمام - القاهرة ـ رنا فتحي

يستعد الإعلامي المصري، أحمد حماد، لتقديم برنامج جديد، عبر شاشة قناة الندى الفضائية تردد 12054 – رأسي ، نايل سات.

ويحمل البرنامج الذي يعرض في العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، ويعاد في 6:45 دقيقة صباحا، اسم «نور الندى»، حيث يطترق إلى موضوعات وقضايا اجتماعية، ويقدم نصائح طبية تهم المواطن، عبر استضافة عدد من الكوادر المتخصصة.

ومن أبرز ضيوف البرنامج الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات، والحائز على جائزة الدولة المصرية التشجيعية، والدكتور جمال أبو المعاطي صالح، استشاري أمرض السكر والقلب، ووائل نجم، المحامي بالنقض، سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة للإعلام، والدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية.

أخبار قد تهمك

أحمد حماد، صحفي ومذيع مصري، تخرج في كلية الإعلام جامعة الأزهر، قسم الصحافة والنشر عام 2017، وبدأ مشواره عام 2015، كمذيع نشرة أخبار في «راديو رسالة»، ومقدم برامج «مستشارك الطبي ـ إسعاف ـ طبيب الأسرة»، عبر شاشة قناة «الصحة والجمال» (2015 ـ 2017)، ويعمل حاليا مدير تحرير صحيفة المناطق السعودية، كما عمل صحفيا في عدد من المواقع الإلكترونية المختلفة.