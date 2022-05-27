محمد بن مسعود - الدمام - عثرت فرق البحث الإيرانية حتى اليوم على 22 جثة تحت الأنقاض، بعد انهيار أجزاء من مبنى «متروبل» الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب غرب إيران.
وانهارت أجزاء من مبنى «متروبل» الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان جنوب غرب إيران، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.
وتتولى عدة فرق إنقاذ من مدن مختلفة هذه العملية فيما عثرت فرق البحث حتى الآن على 22 جثة تحت الأنقاض ونقلتها إلى جامعة آبادان للعلوم الطبية للتعرف على أصحابها.
في السياق، تم إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى الآن، ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – إيران.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متروبل بمدينة آبادان إلى 22 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.