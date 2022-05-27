رينارد مدرباً للأخضر حتى 2027

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، لغاية 2027.
ونجح المدرب الفرنسي في قيادة “الأخضر” إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخ المنتخب.
ونشر الاتحاد السعودي فيديو أعلن خلاله خبر التجديد، وعلق عبره رينارد، قائلا: منذ لحظة وصولي شعرت أنني واحد منكم، شعرت بشعف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، وطموح البلاد بالمضي قدما والتطور.
وأضاف: رأيت بلدا مليئا باللاعبين الشباب الموهوبين، حققنا هدفنا الأول، لنعمل سويا لتحقيق البقية.
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