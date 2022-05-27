تكليف العقيد طارق القرافي وكيلًا للشؤون الأمنية بإمارة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن تكليف العقيد طارق بن مقبل القرافي، بالعمل وكيلًا للشؤون الأمنية بالإمارة. موافقة وزير الداخلية: وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه صدرت موافقة وزير الداخلية بناء على ما رفعه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.

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