ارتفاع حالات الإصابة بـ«جدري القرود» في كندا إلى 26 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سجلت كندا 10 إصابات جديدة مؤكدة بجدري القرود، بينها أول حالة تُسجل في إقليم أونتاريو، وهو ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 26 حالة.
وتوقعت هيئة الصحة العامة الكندية تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة بعد فحص عينات من مناطق مختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة مشابهة لجدري البشر لكنها أخف، وسُجلت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.
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