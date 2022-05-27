هذا ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللوز بقشره

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يشتهر اللوز بالعديد من الفوائد الصحية، للإنسان أهمها احتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول، كما أنه منجم للعديد من المعادن والفيتامينات منها المغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، ولذلك يساعد على خفض ضغط الدم وتقوية العظام.

كما أنه يساعد في موازنة السكر في الجسم، وتخفيف الحرقة، وتحسين مرونة الجلد، وتحسين الحالة المزاجية.

ويساعد أيضًا في زيادة الرغبة الجنسية، ويخفف الغثيان الذي يصاحب الحمل، لذا يمكن للنساء الحوامل الاستمتاع بأكل اللوز المحمص.

يمنع انتشار السرطان في الجسم، لذا ينصح مرضى السرطان بإدخال اللوز في حميتهم لاحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، والأحماض الدهنية، والمواد الكيميائية النباتية.

فوائد زيت اللوز

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يعيد مرونة الجلد.

يخفف من التجاعيد والندبات.

يجدد الخلايا، لذلك يتم استخدامه في العديد من مستحضرات التجميل كمركب رئيس.

يهدئ ويخفف من جفاف الجلد، لذا يستخدم زيت اللوز في تدليك الجسم.

القيمة الغذائية للوز

ومن الجدير بالذكر أن البروتين الموجود في اللوز ليس بروتين كامل، لذا فإنه لا يشكل بديلًا للبروتين الموجود في الألبان واللحوم والبيض.

بالإضافة الى ذلك يتميز اللوز باحتوائه على كميات بسيطة من فيتامينات المجموعة ب، مثل: فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3.

طرق تناول اللوز

يُأكل اللوز مثل باقي أصدقائه من المكسرات، إلا أنه صعب الهضم لذلك يوصى بنقعه في الماء لعدة ساعات قبل الأكل.

كان يُنصح بإزالة قشرة اللوز في الماضي، لكن مؤخرًا وجد أن قشرة اللوز تتركز فيها مضادات الأكسدة 10 أضعاف أكثر من جسم اللوزة، ومضادات الأكسدة هذه تحارب الجذور الحرة التي تضر الخلايا لذا يوصى بإبقاء القشرة.