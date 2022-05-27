خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.