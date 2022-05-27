اخبار الخليج – د. الشيخ عبدالله بن أحمد يشارك في احتفال سفارة دولة إسرائيل لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في احتفال سفارة دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال الـ 74 لدولة إسرائيل.

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