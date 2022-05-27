جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية تقيم بازار للأسر المنتجة في جاليري مول تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

‏انطلقت فعاليات بازار جمعية الملك عبد العزيز الخيرية للأسر المنتجة في جاليري مول بدعم من بنك التنمية الاجتماعية حيث يضم البازار 15 جناح لمختلف الأنشطة من المشغولات اليدوية والحرفية كما أقيمت العديد من العروض الترفيهية والمسابقات .

وأوضح أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف بأن الجمعية تحضى بدعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان ( حفظه الله ) وتحرص الجمعية على دعم الأسر المنتجة من خلال إقامة المعارض التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وتأتي إقامة البازار في جاليري مول ضمن انشطة الجمعية وبرامجها التي تخدم شريحة كبيرة من الأسر المستفيدة ، ونحن نثمن تعاون ودعم بنك التنمية للأسر المنتجة في الجمعية كما نشكر إدارة جاليري مول على جهودهم في إنجاح البازار وتحقيق الهدف من إقامته .

من جانبه أكد مدير الفعاليات في جاليري مول الأستاذ محمد الساعد بأن إدارة المول قامت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون مع الجمعيات الخيرية لاستضافة أنشطتهم وفعالياتهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتم التعاون مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية لإقامة بازار للأسر المنتجة خلال الفترة من 25 – 31 / 5 / 2022 وتنظيم فعاليات ترفيهية ومسابقات من خلال فرقة نجوم الإبداع الترفيهية وتم توجيه الدعوة للقطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في دعم الأسر المنتجة .

ونحن نقدم شكرنا لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية وبنك التنمية الاجتماعية على دعمهم المتواصل للأسر المنتجة بالمنطقة .