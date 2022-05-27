محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم من ‏رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ‏ومحافظاتها تتسبب في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.‏

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.‏