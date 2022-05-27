محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، رياحًا مثيرة للغبار على عدة مناطق، وأمطارًا متفاوتة وحبات بَرَد على المرتفعات خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب مراصد الطقس، متوقع اليوم هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، خاصة المرتفعات.
وأضاف أنه متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار، على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية، وكذلك دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وأشار الحصيني إلى أن درجات الحرارة فجر اليوم الجمعة، كانت من لطيفة الى معتدلة على معظم مناطق المملكة، والسماء كانت صحوًا بوجه عام عدا بعض الغيوم على وسط وشمال وغرب المملكة.
أما أقل درجة حرارة فكانت في طريف وبلغت 19 مئوية، وأعلى درجة حرارة كانت في جازان وبلغت 31 مئوية، فيما سجلت العاصمة الرياض 26 مئوية.
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في السياق ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك، الجوف حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.
وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.
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كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وحبات بَرَد ورياح خلال ساعات.. والحصيني يوضح المناطق المتأثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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