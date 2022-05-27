أسرع 20 مرة من الرصاصة.. «فلكية جدة»: مرور كويكب ضخم بالقرب من الأرض اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن كوكب الأرض سيشهد اليوم الجمعة مرور كويكب ضخم بالقرب منه، مؤكدة أن هذا الكويكب سيكون أسرع 20 مرة من الرصاصة حين إطلاقها.
وأوضحت الجمعية أن الكويكب يسمى 7335 (1989 JA) ، وهو لافت للانتباه بسبب حجمه الذي يبلغ 1.8 كيلومتر، مستبعدة اصطدام هذا الكويكب بكوكبنا.
وأشارت إلى أن الكويكب سيمر بسرعة أكثر من 75 ألف كيلومتر بالساعة من مسافة تقدر بنحو 4 ملايين كيلومتر، وهي مسافة تعدل 10 أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.
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