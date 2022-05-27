هل يُمكن تفويض مركبة لشخص عليه “مخالفات مرورية”؟.. “المرور” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تفاعلت المديرية العامة للمرور مع استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، بشأن مدى إمكانية تفويض مركبة لشخص عليه مخالفات مرورية.

وأوضحت “المرور” في ردها على السائل أن نص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

تجدر الإشارة إلى أن المرور حدد عدة شروط لإصدار تفويض وهي: