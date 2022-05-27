حبستها في المرحاض 5 سنوات.. المؤبد لقاتلة ابنتها في جريمة السالمية بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالحبس المؤبد مدى الحياة على المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية، بعد أن حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن المحكمة رأت أن هذه العقوبة هي التي تستحقها المتهمة، وفقًا للقانون. وقالت دفاع الأب، المحامية فاطمة الذيبان: على الرغم من أن المؤبد بمثابة عقوبة الاعدام، فإننا سنطعن على الحكم بالاستئناف، ونطالب بإعدام المتهمة. يذكر أن الأم المتهمة قد أنكرت التهم المسندة إليها، وأكدت أنها لم تقصد قتل ابنتها بل كانت تقصد حبسها للسيطرة عليها، ولما اكتشفت وفاتها لم تفصح عن الأمر خوفًا من اتهامها بالقتل وسجنها.

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