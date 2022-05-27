طبيب يحذر من وضع الطعام على السفرة مباشرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذر ‏الطبيب الدكتور عبدالله الذيابير طبيب الباطنة والجهاز الهضمي ، من وضع الأكل مباشرة على السفرة.

وأوضح أن وضع الأكل مباشرة على السفرة، عادة غذائية ضارة، ينتج عنها اختلاط الأكل الحار بالمواد الكيميائية. وأشار إلى أن وضع الأكل مباشرة على السفرة، يؤدي إلى تلوث الأكل بالأوساخ والشوائب العالقة بالسفرة، وزيادة احتمالية التسمم الغذائي.

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