كندا تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات رصدت هيئة الصحة العامة الكندية، أمس الخميس، تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بجدري القرود، بينها أول حالة تُسجل في إقليم أونتاريو؛ ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 26 حالة.

وقالت الهيئة، إن إقليم كيبيك رصد 25 من إجمالي الحالات، بزيادة بلغت تسع حالات عن يوم الأربعاء. ورجحت تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة بعد فحص عينات من مناطق مختلفة. يُشار إلى أن كندا قد أكدت رصد أول حالتي إصابة بجدرى القرود الأسبوع الماضي. وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة مشابهة لجدري البشر، لكنها أخف، وسُجلت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات. أخبار قد تهمك وزاد عدد الحالات في غرب أفريقيا خلال العقد الماضي. وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إنه تم اكتشاف حوالي 200 إصابة مؤكدة بجدرى القرود في أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها المرض.

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