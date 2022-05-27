4700 إصابة و91 وفاة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت روسيا تسجيل 4700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليونا و310 آلاف و 673 إصابة.
وكشفت السلطات الصحية الروسية في بيان لها اليوم عن تسجيل 91 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 378 ألفا و 700 حالة.
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