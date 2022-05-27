محمد بن مسعود - الدمام - بعد ظهورها بملابس جريئة .. أمير سعودي بارز ينفجر غضبًا في وجه رهف القحطاني ويجلد مشاهير الفلس ومتابعيهم

هاجم الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود مشاهير السوشال ميديا بالمملكة، وذلك بعد ظهور الفاشينيستا ونجمة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، بملابس جرئية على شواطئ المالديف.

وقال الأمير خالد آل سـعـود في تغريدة عبر تويتر: “بات التصدي لـ #مشاهير_الفلس أمرًا واجبًا بل وحتميًا على الجميع قبل أي وقتٍ مضى ، بمُجرد فقط ” إلغاء مُتابعتهم ” سيُصبحون ” صفراً على الشمال ” ، لا قدر لهم ولا قيمة .. الأمر سهل وبسيط جداً ، فماذا ننتظر ؟!! “.

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بات التصدي لـ #مشاهير_الفلس أمراً واجباً بل وحتمياً على الجميع قبل أي وقتٍ مضى ، بمُجرد فقط ” إلغاء مُتابعتهم ” سيُصبحون ” صفراً على الشمال ” ، لا قدر لهم ولا قيمة ..

الأمر سهل وبسيط جداً ، فماذا ننتظر ؟!! ..— د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) بات التصدي لـ #مشاهير_الفلس أمراً واجباً بل وحتمياً على الجميع قبل أي وقتٍ مضى ، بمُجرد فقط " إلغاء مُتابعتهم " سيُصبحون " صفراً على الشمال " ، لا قدر لهم ولا قيمة ..

الأمر سهل وبسيط جداً ، فماذا ننتظر ؟!! .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) May 17, 2022

وكتب في تغريدة أخرى “ينتقدون تصرفات #مشاهير_الفلس ، وفي ذات الوقت يُتابعون بحرصٍ شديد كُل صغيرةٍ وكبيرةٍ في تنقلاتهم .. أنتم – مع مزيد الأسف الشديد – من جعلتم لهم قدرًا ووزنًا وقيمةً ، وبالتالي أنتم مسؤولين عن ذلك ” القرف ” الذي نراه منهم ،،، “.

ينتقدون تصرفات #مشاهير_الفلس ، وفي ذات الوقت يُتابعون بحرصٍ شديد كُل صغيرةٍ وكبيرةٍ في تنقلاتهم ..

أنتم – مع مزيد الأسف الشديد – من جعلتم لهم قدراً ووزناً وقيمةً ، وبالتالي أنتم مسؤولين عن ذلك ” القرف ” الذي نراه منهم ،،، ..— د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) ينتقدون تصرفات #مشاهير_الفلس ، وفي ذات الوقت يُتابعون بحرصٍ شديد كُل صغيرةٍ وكبيرةٍ في تنقلاتهم ..

أنتم - مع مزيد الأسف الشديد - من جعلتم لهم قدراً ووزناً وقيمةً ، وبالتالي أنتم مسؤولين عن ذلك " القرف " الذي نراه منهم ،،، .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) May 14, 2022

وفي تغريدة منفصلة اعتبرها مغردون موجه إلى رهف القحطاني قال الأمير السعودي “من قلبٍ مُحب ، أقولها لكل فتاةٍ مُسلمة : ” شرف المرأة وقدرها في حشمتها ، وعفافها وحياؤها ” ..

وجاءت تغريدات الأمير السعودي عقب نشر رهف القحطاني مشاهد، تظهر فيها بـ”البكيني”، خلال رحلة في جزر المالديف.

من قلبٍ مُحب ، أقولها لكل فتاةٍ مُسلمة :

” شرف المرأة وقدرها في حشمتها ، وعفافها وحياؤها ” ..— د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) من قلبٍ مُحب ، أقولها لكل فتاةٍ مُسلمة :

" شرف المرأة وقدرها في حشمتها ، وعفافها وحياؤها " .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) May 17, 2022

كما ظهرت رهف القحطاني في فيديو آخر مع مشهورة تطبيق “سناب شات” وخبيرة التجميل السعودية، مروج الرحيلي، وظهرتا بملابس صيفية جريئة وهما ترقصان على أغنية “هذا السعودي فوق فوق” أثناء تواجدهم بإحدى شواطئ المالديف.

وتفاعل كثير من المتابعين مع تغريدات الأمير خالد السعودي وفي هذا السياق كتب السعدي “الحل ليس في الغاء المتابعه الحل هو على الجهات المعنيه التدخل وبشكل عاجل جداً واخذ تعهدات عليهم بعدم نشر التعري والمحتوى الهابط وأن لايتعدون الخطوط الحمراء سواء الشرعية أو الأخلاقية”.



وأضاف “ومن يخالف ذلك يحاسب بالقانون هذا هو الحل الوحيد غير ذلك لن ينفع معهم”.

اما المغردة السعودية “حربية” فقالت: “كيف تقنع جيل المراهقين بالغاء المتابعة الحل هو حجب المنصات او وضع قيود وفرض عقوبات ورقابه على المحتوى ورقابه على الاموال المستخدمة للدعم في هذه التطبيقات”.