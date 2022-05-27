بعد نجاحها في المملكة.. أول دولة خليجية تفتح أسواقها أمام منتجات “دهانات الجزيرة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
شرعت «دهانات الجزيرة» ببيع منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة “أونلاين” من خلال موقعها الإلكتروني، ويأتي ذلك إثر نجاح تجربتها في المملكة العربية السعودية بصفتها أول موقع إلكتروني مختص في بيع منتجات الدهان والحلول الإنشائية “أونلاين”.
تنبع هذه الخطوة من اهتمام الشركة في التوسّع وتطوير الحلول التقنيّة المقدّمة لعملائها في جميع أقسامها، وأولها تسهيل وصول العميل لكافة المنتجات وإتمام عملية الشراء كاملة “أونلاين”، ولم يقتصر حرص الشركة على عرض المنتجات فحسب، بل وأسهبت في إضافة مجموعة من المميزات والخصائص التي تجعل من تسوّق العميل على موقعها الإلكتروني تجربة استثنائية ومميزة، ومن هذه المميزات: وجود المقالات التعريفية التي تساعد في إثراء معلومات الزائر عن الدهانات بمختلف أنواعها وخصائصها، إضافة إلى توفر “حاسبة الدهان” التي تساعده في معرفة الكمية المناسبة له من الدهان قبل الشراء، علاوة على وجود “محاكي الألوان”، الذي يمكّنه من تطبيق أي لون دهان على مساحات مختلفة لمعرفة اللون الأنسب للمكان.
وبمناسبة افتتاح البيع الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، صرّح الرئيس التنفيذي لـشركة «دهانات الجزيرة»، الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، أن الشركة في سعي دائم ودؤوب لتحسين تجربة العميل، بداية من تعرّف العميل على «دهانات الجزيرة»، ووصولاً إلى قرار الشراء.
ويؤكد أن الهدف من إتاحة الشراء “أونلاين” في الإمارات العربية المتحدة ليس لنكون الأوائل في هذا المجال فحسب، بل لنتيح لكافة عملائنا الوصول إلى كامل منتجاتنا بطريقة أسهل، والتعرّف عليها بصورة أوسع بواسطة الكتالوجات التعريفية والفيديوهات التوضيحية.
ويضيف أن إتاحة البيع “أونلاين” في الإمارات العربية المتحدة سيساعد على سرعة الوصول ومعرفة كامل المنتجات المتوفرة لدينا وشرائها “أونلاين” دون الحاجة إلى زيارة الفرع.
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حول «دهانات الجزيرة»
تأسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى400,000 طن سنوياً، وأكثر من650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
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