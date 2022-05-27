بالأرقام : مسؤول أمريكي يكشف عن أحدث قائمة عن خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، أمس الخميس، إن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا فقدت ما يقرب من 1000 دبابة وأكثر من 350 مدفع، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 طائرة وأكثر من 50 طائرة هليكوبتر حتى الآن.

وأضاف المسؤول، للصحفيين، أنه “مع كل هذه الخسائر، تقدر الولايات المتحدة أن “الروس استغلوا قدرا هائلا من معداتهم وأفرادهم في هذه المعركة، وتكبد الأوكرانيون خسائر، وكذلك تكبد الروس خسائر”.

وذكر أن روسيا لديها 110 كتيبة حاليا في أوكرانيا، حيث أنها أضافت حوالي 13 كتيبة في حوالي أسبوعين ونصف، وتوجد أكبر قوة روسية في الجنوب.

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية حققت “بعض المكاسب” عندما كانت في طريقها نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.