6 أعمال تطوعية يمكن ممارستها في مجال التعليم

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كما تتضمن الأعمال التطوعية المتاحة إقامة اللقاءات والدورات التدريبية لنقل المعرفة إلى من يحتاجها، وإنشاء قناة تعليمية عن أحد برامج الفيديو كاليوتيوب، بالإضافة إلى إتاحة قناة للتواصل مع الطلبة وتقديم المشورة فيما يحتاجونه.ويجمع العمل التطوعي الطاقات ويسخرها لخدمة البناء والتنمية الاقتصادية من خلال القطاعات الحكومية والجهات غير الربحية، كما يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين أفراده.
وتشير المنصة إلى أن العمل التطوعي ضمن فريق له أهداف نبيلة وسامية كتطوير ومساعدة المجتمع، حيث يمكن الفرد من الاحتكاك بالأشخاص الإيجابيين والناجحين، مما يسهم في اكتساب الصفات الإيجابية، كما أن تطوعك بجزء من وقتك سيساعدك على تعميق علاقاتك بالناس وتوسيع دائرة معارفك.
أرقام التطوع خلال 3 أشهر:
- 100 ألف عدد المتطوعين المستهدف
- 114 ألف متطوع بدون تكرار
- 392 ألف متطوع مع تكرار
- 5 ملايين ساعة تطوعية مستهدفة
- 5.4 ملايين ساعة تطوعية متحققة
- 50 ألف فرصة تطوعية مستهدفة
- 60,286 فرصة متحققة
مزايا العمل التطوعي
- تحمل المسؤولية بتنفيذ الأعمال المنوطة به
- المتطوع يكون محلا للثقة إلى جانب تمثيله للوطن بقيمه و مبادئه
- العمل التطوعي يظهر نقاط القوة للفرد، و التي يمكن استغلالها و تنميتها
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