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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت منصة العمل التطوعي، التابعة لوزارة الموارد البشرية، 6 أعمال تطوعية يمكن ممارستها في مجال التعليم، منها التطوع في إنتاج البحوث والدراسات بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، وتخطيط وتنفيذ الأنشطة المدرسية لتنمية مهارات الطلبة، إلى جانب التطوع مع مراكز الرعاية والتأهيل ودور الأيتام لتعليم ذوي الإعاقة والأيتام.

كما تتضمن الأعمال التطوعية المتاحة إقامة اللقاءات والدورات التدريبية لنقل المعرفة إلى من يحتاجها، وإنشاء قناة تعليمية عن أحد برامج الفيديو كاليوتيوب، بالإضافة إلى إتاحة قناة للتواصل مع الطلبة وتقديم المشورة فيما يحتاجونه.

ويجمع العمل التطوعي الطاقات ويسخرها لخدمة البناء والتنمية الاقتصادية من خلال القطاعات الحكومية والجهات غير الربحية، كما يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين أفراده.

وتشير المنصة إلى أن العمل التطوعي ضمن فريق له أهداف نبيلة وسامية كتطوير ومساعدة المجتمع، حيث يمكن الفرد من الاحتكاك بالأشخاص الإيجابيين والناجحين، مما يسهم في اكتساب الصفات الإيجابية، كما أن تطوعك بجزء من وقتك سيساعدك على تعميق علاقاتك بالناس وتوسيع دائرة معارفك.

أرقام التطوع خلال 3 أشهر:







100 ألف عدد المتطوعين المستهدف



114 ألف متطوع بدون تكرار



392 ألف متطوع مع تكرار



5 ملايين ساعة تطوعية مستهدفة



5.4 ملايين ساعة تطوعية متحققة



50 ألف فرصة تطوعية مستهدفة



60,286 فرصة متحققة



مزايا العمل التطوعي