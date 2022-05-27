«التشجير» يتصدر 5 طرق لحفاظ الأسرة على الحياة الحضرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في اليوم الدولي للأسرة تتجلى أهمية المحافظة على القيم الأسرية المختلفة، فهي ركيزة أساسية من ركائز تماسك المجتمع ونهضة الأوطان.

ويشير مجلس شؤون الأسرة في هذا الخصوص إلى أن السلوك الحضري للأسرة يتعزز بالمشاركة الفعالة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تحافظ على جودة البيئة.

وقد عززت رؤية المملكة 2030 مكانة الأسرة، من خلال المبادرات التي مهدت الطريق لتمكينها وتنميتها، في شتى المجالات الحياتية مما انعكس إيجابيا على واقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وبهذه المناسبة وضع المجلس 4 طرق لتحقيق الترابط الاجتماعي في ظل التوسع الحضري، و5 طرق أخرى لحفاظ الأسرة على البيئة الحضرية، تتصدرها المشاركة في حملات التشجير.

السعودية الخضراء 2030 تهدف إلى:







تقليل 2787 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.



زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة.



حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية.



مكانة الأسرة السعودية وأدوارها:





ركيزة رئيسة لمحور المجتمع الحيوي في رؤية 2030.



تلعب دورا بارزا في مسيرة التحديث والتنمية.



ترسخ القيم والهوية في نفوس الأبناء.



كيف نحقق الترابط الاجتماعي؟





الحرص على تبادل الزيارات الأسرية.



زيارة المرضى في المستشفيات.



الاشتراك في الجمعيات الخيرية.



غرس قيم الترابط في نفوس الأبناء.



الأسرة المترابطة تؤثر في:





تعزيز الانتماء الاجتماعي لأبنائها.



تنشئة أجيال فاعلة و إيجابية.



تساعد الأبناء على التفوق الدراسي.



كيف تحافظ الأسرة على البيئة الحضرية؟