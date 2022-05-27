«أبطال طويق».. الوصول للقمة في 3 مجالات تعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشروع التطوير المهني الالكتروني غير المتزامن، يطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وعبر منصة #FutureX لعبة «أبطال طويق» للمتعلمين في إطار برنامج التقييم الدولي للتنافس على الصعود إلى قمة جبل طويق.

وهي لعبة تفاعلية تعتمد على مراحل تنافسية مختلفة بنيت على مستويات متتالية من التحديات وفق مهارات برنامج التقييم الدولي لكل مجال من المجالات الثلاثة (الرياضيات والعلوم والقراءة) للتنافس في صعود قمة جبل طويق حيث ينتقل اللاعب عند الإجابة الصحيحة لمستوى أعلى وبحد أقصى 5 مستويات في الرياضيات و3 مستويات في العلوم والقراءة ليصل بعدها قمة الجبل لرفع العلم السعودي.

ويعرف البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (PISA) بأنه اختبار دولي يعد المعيار العالمي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة من خلال قياس قدرات الطلاب في سن 15 عاما في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وأن تحليل نتائج الاختبار والدراسة المصاحبة له سيساعد الدول على مراجعة أنظمتها التعليمية وتطوير سياساتها التعليمية، وتشرف على الدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ويطبق كل 3 سنوات.

طريقة اللعب:







تهدف اللعبة لصعود قمة جبل طويق.



ينتقل اللاعب عند الإجابة الصحيحة للمستوى الأعلى.



الانتقال يكون بحد أقصى 3 مستويات.



يصل قمة جبل طويق ويضع العلم السعودي.



أهداف البرنامج:





بناء وأتمتة المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم.



تدريب وتطوير معلمي تلك المواد لتحقيق النتائج المرجوة.



تطوير مهارات المعلمين على المستوى التعليمي والتدريبي.



التطوير وفق المقارنات المعيارية العالمية بكل مخرجاته.



3 مجالات للتنافس هي:







الرياضيات



والقراءة



والعلوم.



عن اللعبة التفاعلية: