شكرا لقرائتكم خبر إسعاف 1645 إصابة ناتجة عن التصادم المروري خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي 73,027 مكالمة من مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو الحالي، فيما بلغ إجمالي الحالات التي باشرتها 20,290 حالة مرضية، نقلت منها 9916 حالة إلى منشآت طبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز الصوينع، أن أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات، هي الحالات المرضية التي بلغت 2980 حالة، يليها الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ1645 حالة، ثم غياب الوعي بواقع 1300 حالة.

وأضاف أن منطقة مكة المكرمة كانت أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 7551، بينها 746 حالة مرضية كأعلى الحالات و622 حالة ناتجة عن تصادم مروري، و506 حالات نتيجة الحروق، تلتها في ذلك منطقة الرياض بـ5153 حالة.

وقال «إن الهيئة تحرص على نشر مثل هذه الإحصائيات لرفع الوعي بأهمية الالتزام بالنصائح والتوجيهات التي تصدرها الجهات الرسمية الصحية، لضمان توفير حياة آمنة وصحية للجميع».