إسعاف 1645 إصابة ناتجة عن التصادم المروري خلال أسبوع

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز الصوينع، أن أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات، هي الحالات المرضية التي بلغت 2980 حالة، يليها الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ1645 حالة، ثم غياب الوعي بواقع 1300 حالة.
وأضاف أن منطقة مكة المكرمة كانت أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 7551، بينها 746 حالة مرضية كأعلى الحالات و622 حالة ناتجة عن تصادم مروري، و506 حالات نتيجة الحروق، تلتها في ذلك منطقة الرياض بـ5153 حالة.
وقال «إن الهيئة تحرص على نشر مثل هذه الإحصائيات لرفع الوعي بأهمية الالتزام بالنصائح والتوجيهات التي تصدرها الجهات الرسمية الصحية، لضمان توفير حياة آمنة وصحية للجميع».
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