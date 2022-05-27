كيفية التحكم بمستوى السكريات التي يتناولها صغيرك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد لا تضر قطعة حلوى هنا وهنالك، أو قطعة بسكويت تقدمها الجدة لطفلك بين فترة وأخرى، لكن الأمر سيشكل مشكلة إن كانت بقايا السكر تحيط بابتسامة طفلك في كل مرة يوجد بها بالقرب من السكر، أو إن كنت تعانين لأخذ قطعة الحلوى منه في كل مرة.

كلما زادت الحلوى والكعك الذي يتناوله الطفل انخفضت كمية المغذيات التي يمكنه تناولها في معدته الصغيرة والأساسية لنموه السليم، بالإضافة إلى رفع مستوى خطر الإصابة بانخفاض كثافة العظام والسمنة والسكري النوع الثاني.

1- معرفة موقع السكر بين بقية المكونات

جميع المعلومات الغذائية مذكورة على ملصق المنتج، تذكر المكونات بحسب كميتها الأكثر أولا فالأقل.

2- الاستغناء عن المشروبات السكرية

أكبر مصادر السكر المكرر والسعرات الخاوية عامل كبير في سمنة الأطفال.

3- عدم حظر الحلويات تماما

سيرغب الأطفال بها بشكل أكبر مما لو كانت متاحة، فلا بأس بتقديمها في المناسبات الخاصة.

4- تقديم الحلوى الصحية

مثل شرائح الفواكه والزبادي اليوناني أو مثلجات العصائر الطبيعية.

5- تجنب ربط الحلوى بالمواساة

سيخلق ذلك علاقة غير صحية بين المشاعر والوجبات العالية بالسعرات، مما سيقود في النهاية إلى زيادة الوزن.