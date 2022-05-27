كيفية التحكم بمستوى السكريات التي يتناولها صغيرك

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كلما زادت الحلوى والكعك الذي يتناوله الطفل انخفضت كمية المغذيات التي يمكنه تناولها في معدته الصغيرة والأساسية لنموه السليم، بالإضافة إلى رفع مستوى خطر الإصابة بانخفاض كثافة العظام والسمنة والسكري النوع الثاني.يقدم موقع What to expect هذه النصائح للتحكم بمستويات السكريات التي تتضمنها حمية الطفل الغذائية:
1- معرفة موقع السكر بين بقية المكونات
جميع المعلومات الغذائية مذكورة على ملصق المنتج، تذكر المكونات بحسب كميتها الأكثر أولا فالأقل.
2- الاستغناء عن المشروبات السكرية
أكبر مصادر السكر المكرر والسعرات الخاوية عامل كبير في سمنة الأطفال.
3- عدم حظر الحلويات تماما
سيرغب الأطفال بها بشكل أكبر مما لو كانت متاحة، فلا بأس بتقديمها في المناسبات الخاصة.
4- تقديم الحلوى الصحية
مثل شرائح الفواكه والزبادي اليوناني أو مثلجات العصائر الطبيعية.
5- تجنب ربط الحلوى بالمواساة
سيخلق ذلك علاقة غير صحية بين المشاعر والوجبات العالية بالسعرات، مما سيقود في النهاية إلى زيادة الوزن.
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