شكرا لقرائتكم خبر «حب الناس» دافع التطوع لـ 41% من المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة عن أن 41 % من المواطنين دافعهم للتطوع هو حب الناس ومساعدة الآخرين، مؤكدا أن مجتمعنا هو أماننا ومستقبلنا، وأنه بالمشاركة الأسرية الفاعلة في المبادرات والأنشطة الاجتماعية نحافظ على ترابطه، وندعم جهود تنميته وازدهاره.

وكانت إحصائية نشرتها منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية، أظهرت ارتفاع الشعور بالسعادة بنسبة 7% بين المتطوعين شهريا، و12% للمتطوعين بين أسبوعين إلى 4 أسابيع مقارنة بالذين لم يتطوعوا أبدا.

وتضمنت مؤشرات العمل التطوعي في الربع الأول من 2022 وجود 392 ألف متطوع و5.4 ملايين ساعة تطوعية محققة و50 ألف فرصة تطوع مستهدفة و60 ألف فرصة متحققة بحسب منصة العمل التطوعي.

وعامة فالشخصية الإيجابية هي الشخصية المبادرة المعطاءة التي تساند وتسهم في العمل التطوعي دون انتظار مقابل، وهي شخصية متزنة، ومتوازنة بين الحقوق والواجبات وتمتلك الجدية، والموضوعية والمثابرة.

أهمية العمل الاجتماعي:







رفع الحس الوطني لأفراد المجتمع



يحقق التعاون بين أفراد المجتمع وقيادتهم



يساعد على حل المشكلات المجتمعية



يعتبر أكثر تأثيرا وفاعلية من العمل الفردي



كيف نعزز قيمة العمل الاجتماعي؟