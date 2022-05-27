6 شروط لإدراج وفسح المنتج التجميلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت هيئة الغذاء والدواء 6 شروط لإدراج المنتج التجميلي في سجلاتها تتضمن شروط المطابقة والالتزام لضمان مأمونية المنتج التجميلي. وتقوم الهيئة بإجراءات احترازية للتحقق من سلامة المنتج التجميلي ومنها عمليات تحقق من بيانات المنتجات بعد الإدراج وسحب وإجراء الاختبارات. وفي حال ضبط مخالفات بهذا الخصوص يتم اتخاذ إجراءات نظامية بحق المدرج والتي قد تصل إلى غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. وفي حال ضبط مخالفات بهذا الخصوص يتم اتخاذ إجراءات نظامية بحق المدرج والتي قد تصل إلى غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. شروط إدراج المنتج التجميلي:





مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي.



مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.



مأمونية المنتج وألا يسبب أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام.



الالتزام بما تضمنته اللوائح من تعهدات وإقرارات المنتج.



عدم احتواء المنتج على مواد محظورة أو مقيدة متجاوزة الحد المسموح وفقا للقوائم المنشورة.



إدراج المنتج التجميلي لا يعني الموافقة على فسحه.



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