مخيم تدريبي لدعم مشاريع الشباب في فنون الطهي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة فنون الطهي أخيرا المخيم التدريبي في رحلة مدتها 5 أيام، بمشاركة العديد من الموهوبين والمهتمين بالقطاع، ضمن المرحلة الثانية لمشروع «حاضنة الطهي»، حيث يقدم المخيم برنامجا تدريبيا حضوريا مكثفا لـ25 مشاركا ومشاركة؛ لتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية في الابتكار، وريادة الأعمال في مجال فنون الطهي.

وتضمن برنامجا تدريبيا تحت إشراف خبراء أعمال متخصصين في مجال فنون الطهي، قدموا جلسات إرشادية ولقاءات ريادية متعددة مع المشاركين لمساعدتهم على تصميم مشاريعهم الريادية في قطاع فنون الطهي، والتي سيتم عرضها على لجنة تحكيم مخصصة للمشروع لاختيار الأفضل منها.

يذكر أن هيئة فنون الطهي كانت قد أطلقت مشروع «حاضنة فنون الطهي» في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن مبادرة النهوض بريادة الأعمال الثقافية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير القطاع وتمكين المواهب والعاملين فيه، وتهدف الحاضنة إلى الاستثمار في القدرات السعودية، وتوفير فرص استثمارية لرواد ورائدات الأعمال في قطاع فنون الطهي.

