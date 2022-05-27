إيقاف 7 وافدين قلدوا تجهيزات المركبات الأمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على 7 أشخاص، بينهم 5 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسية السورية ظهروا في مقطع فيديو مستخدمين مركبات مجهزة بتجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أن المقبوض عليهم عمدوا إلى توثيق فعلتهم ونشروها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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