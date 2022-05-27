حملة للتثقيف بالإسعافات الأولية بواجهة الرياض

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وأوضح رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودهم لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية، التي تظهر في كل يوم أهميتها وقدرتها على إنقاذ الأرواح.
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