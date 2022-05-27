حملة للتثقيف بالإسعافات الأولية بواجهة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس حملة توعوية في واجهة الرياض بعنوان «ومن أحياها»، بهدف نشر الوعي وتثقيف المجتمع حول الإسعافات الأولية، وبالأخص التعريف بكيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وطريقة استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلي التي وضعتها الهيئة في عدد من الأماكن العامة، للإسهام في إنقاذ الأرواح، خاصة للحالات التي تستدعي التدخل العاجل. وأوضح رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودهم لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية، التي تظهر في كل يوم أهميتها وقدرتها على إنقاذ الأرواح.

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