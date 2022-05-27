شراكة مجتمعية مع »بادر« لتطوير تعليم ينبع

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ودشن مدير تعليم ينبع سليم العطوي خلال لقائه بالوفد الزائر مبادرات برنامج «بادر 2022» والتي تنطلق مع بداية العام الدراسي القادم، وذلك بعد استماعه لعرض منجزات مبادرات برنامج «بادر 2021»، والمنفذة في مدارس تعليم ينبع في العام الدراسي الحالي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت إدارة تعليم محافظة ينبع أمس الأول اتفاقية عمل مشترك مع مجموعة سالم بن محفوظ الخيرية ومؤسسة غدن للاستشارات وتنمية القدرات، والمشرفين على برنامج «بادر» للتطوع، بحضور رؤساء الإدارات والأقسام ذات العلاقة بتعليم المحافظة؛ ضمن برامج الشراكة المجتمعية لدعم وتنفيذ المشروعات التعليمية التي تعنى بتطوير العملية التعليمية ومخرجاتها بالمحافظة.ودشن مدير تعليم ينبع سليم العطوي خلال لقائه بالوفد الزائر مبادرات برنامج «بادر 2022» والتي تنطلق مع بداية العام الدراسي القادم، وذلك بعد استماعه لعرض منجزات مبادرات برنامج «بادر 2021»، والمنفذة في مدارس تعليم ينبع في العام الدراسي الحالي.

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