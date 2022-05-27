الروبل يقفز وبنك روسيا المركزي يخفض سعر الفائدة.. ما الذي يحدث؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قرر البنك المركزي الروسي، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال شهرين إلى 11% ، وذلك ليس بعيدًا عن ما كانت عليه عندما بدأت الحرب، وأشار البنك المركزي إلى انخفاض مخاطر الاستقرار المالي ، والتضخم يتباطأ. ولكن لماذا لم ينتظروا أسبوعين حتى موعد الاجتماع التالي المجدول؟

المزيد من التفاصيل مع مراسلة شبكة CNN ، كلير سيباستيان.