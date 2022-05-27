الصحة النفسية بأبها تحتفي بيوم التمريض العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض احتفى مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها أمس باليوم العالمي للتمريض، الذي يقام تحت شعار (الاستثمار في التمريض واحترام الحقوق لتأمين الصحة العالمية) .

وتخلل الحفل الخطابي كلمة للمشرف العام على المستشفى تركي ين محمد آل متعب، أكد خلالها أهمية الدور الذي يقوم به طاقم التمريض في نجاح الخطة العلاجية المقدمة للمرضى، وذلك لأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في استمرارية العناية بالمريض، والأثر الإيجابي على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأفاد بإقامة عدد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية على هامش الاحتفال ، يقدمها نخبة من ذوي الخبرات العالمية من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وذلك لإلقاء الضوء على آخر المستجدات في علم التمريض.

وفي ختام الحفل كُرم عدد من الممرضين والممرضات لتميزهم في عملهم.

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