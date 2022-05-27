فرنسا وأستراليا تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أستراليا الجديد أنطوني ألبانيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وذكرت الرئاسة الفرنسية الإليزيه – في بيان اليوم أن الرئيسين اتفقا على إعادة بناء علاقات ثنائية بين البلدين؛ لمواجهة القضايا العالمية وعلى رأسها حالة الطوارئ المناخية والتحديات الإستراتيجية في منطقة المحيطين “الهندي-الهادئ” للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

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