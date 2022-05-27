“وزارة الداخلية” و”سدايا” تنظمان ورشة عمل “المركبات ذاتية القيادة في المملكة بين الواقع والمأمول”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نظمت وزارة الداخلية اليوم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في نادي ضباط قوى الأمن الرياض، ورشة عمل بعنوان “المركبات ذاتية القيادة في المملكة بين الواقع والمأمول”، بمشاركة وحضور عدد من منسوبي الوزارة والجهات المشاركة ذات العلاقة.

واستعرضت الورشة الوضع الحالي والتجارب الدولية المطبقة في المركبات ذاتية القيادة، ومناقشة استخدامها في المملكة من حيث المكان المناسب لتجربة المركبات ذاتية القيادة، وذلك بوضع خطة أولية للتطبيق التجريبي، يحدد من خلالها المتطلبات الأولية والجهات ذات العلاقة.

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