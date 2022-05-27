محمد بن مسعود - الدمام - “ياسمين صبري” تجلس مكشوفة الظهر والأكتاف في طائرة الهليكوبتر لتستمتع بمنزلها الثاني شاهد !

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها بصور وفيديوهات جديدة، لرحلتها الأولى بعد الطلاق من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. منزلي الثاني وظهرت ياسمين صبري بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي تستمتع بمشاهدة المحيط الهندي من السماء. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : حيث كانت ياسمين تجلس في طائرة “هيلوكابتر”، ولم يتبين ماذا ترتدي، سوى أنها أزياء باللون الأبيض وبدون أكمام، حيث كان ظهرها وأكتافها مكشوفين. وعلقت ياسمين: “المحيط الهندي منزلي الثاني”. يذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على مسلسل بعنوان “الشادر” ويتكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر "ياسمين صبري" تجلس مكشوفة الظهر والأكتاف في طائرة الهليكوبتر لتستمتع بمنزلها الثاني شاهد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.