شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الحقيل» يتبرع بـ 6 مليون ريال لمستشفى النساء والولادة بالمجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل جمعية البر الخيرية في محافظة المجمعة والذي يعد أحد أبرز داعمي برامج ومناشطها، حيث التقى صباح اليوم بسمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل الرئيس الفخري للجمعية وذلك بمقر محافظة المجمعة.

هذا وتم توقيع الوثيقة الوقفية بين المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل وجمعية البر بالمجمعة ممثلة برئيس مجلس الإدارة توفيق بن محمد العسكر حيث اشتملت الوثيقة على تقديم تبرع سخي بقيمة 6,500,000 ريال لصالح مشروع وقف الخير السابع (مستشفى خاص للنساء والولادة) على أن يكون التبرع مخصص ضمن أصل المبنى.

ويتكون المبنى من جناح طبي كبير وجناح متوسط ، ويحوي على عدة غرف طبية للتنويم والعزل، تلى ذلك زيارة ميدانية لموقع وقف الخير السابع للاطلاع على مستجدات مراحله الإنشائية الأولى، كما تشرفت الجمعية بتدشين مركز المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل في مقرها الرئيسي والذي تم إنشائه مسبقاً بتبرع سخي وكريم منه، ويتكون من صالة استقبال رئيسية ومكتبا لتحصيل التبرعات ومعرضا دائما للجمعية وقسم العلاقات العامة والإعلام وصالة للتدريب وعقد الاجتماعات.

عقب ذلك تم الانتقال لزيارة موقع مشروع الإسكان التنموي الذي تنفذه الدولة حفظها الله ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي وقعت فيه الجمعية مذكرة تعاون عبر تغطية جزء من تكاليف الفلل المخصصة للمستفيدين وتعدادها ٣١٢ فيلا.

بدوره تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية بوافر الشكر والامتنان وصحبه الكرام على تشريفهم ودعمهم المتواصل والمستمر للجمعية ومناشطها سائلا الله عز وجل أن يجعل ما قدموا في موازين أعمالهم وأن يبارك لهم في مالهم وأهلهم وذرياتهم.