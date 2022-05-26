شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكونجرس الأمريكي يشيد بالتطور الكبير لمركز «اعتدال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلَ الأمينُ العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض، اليوم , وفدًا من أعضاء الكونجرس الأميركي، ضمَّ كلاً من؛ النائب من ولاية يوتا كريس ستوارت (جمهوري) ، والنائب من ولاية بنسلفانيا جاي ريسكنثالر (جمهوري)، والنائبة من ولاية ميتشغان ليسا مكلين (جمهورية).

واطلع أعضاء الوفد على إستراتيجيات عمل (اعتدال)، حيث قاموا بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرفوا خلالها على آلية الرصد والتحليل، وأبرز التقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري بناؤها وتطويرها داخل المركز.

وقال النائب كريس ستوارت:" الجهود هنا جدًا عظيمة مقارنة بمشكلة عالمية .. الأمر ملهمًا ومُشجعًا .. نحن ممتنون للعمل الذي تقومون به، وبالتأكيد سأدعمه وسأشجعه .. لقد كنت أُفكر في أثناء جولتي في المركز حول كيفية إيجاد الالتزام في محاربة التطرف والتطرف الفكري بشكل عالمي، وكيف يمكن للولايات المتحدة والمركز أن يتعاونا معًا .. هذا أمرٌ نحثُّ عليه .. أنا جدًا سعيد للحديث عن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة .. إنها علاقة مهمة للغاية، بل تعد على مدار التاريخ من أكثر العلاقات الثابته والودية العالمية التي نملكها ".

من جانبها قالت النائبة ليسا مكلين:" انطباعي هو أن المركز مذهل جدًا بمعنى الكلمة، فهو يحاول توحيد المجتمعات والعالم أجمع لمحاربة المتطرفين بشكل استباقي .. ماتفعلونه هو عظيم واللبنة الأولى لمحاربة التطرف والوصول إلى الجذر .. يمكنكم الحصول على الدعم في أي وقت، وهو حدث إيجابي عندما يعمل الناس معًا ".

بدوره قال النائب جاي ريسكنثالر:" بدايةً أنا جدًا منبهر ليس فقط من المنشأة ولكن أيضًا من التطور ومن التزام الأفراد هنا .. أعتقد أن هناك الكثير من طرق التعاون بيننا .. مع الولايات المتحدة والحلفاء ومنظمات عالمية؛ للتأكد من الحصول على المعلومات وتحليلها لفهم التطرف "، وفي ختام الزيارة، التقطت الصور التذكارية وتبودلت الهدايا بهذه المناسبة.