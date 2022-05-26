شكرا لقرائتكم خبر رفع 114 ألف م3 من مخلفات البناء بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت الأعمال خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي، رفع 114,935 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة أكثر من 43791 مترا طوليا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلالمعالجة نحو 75137 م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ5651 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغت
مساحتها 22,889 م2، وإزالة وتحسين 2105 من الحواجز الخرسانية، إضافة إلى معالجة 19,347 م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1309 مركبات تالفة ومهملة، ومعالجة 6518 حاوية نفايات.
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