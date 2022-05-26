شكرا لقرائتكم خبر 90 متحدثا و50 ورقة علمية لإيجاد حلول تكافح التصحر بأحدث التقنيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة الأحد المقبل، إقامة 150 فعالية متنوعة، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات البيئية، والجهات والمنظمات الدولية، و90 متحدثا ومتحدثة من الخبـراء والمهتميـن في المجـال البيئـي وقضايـا المناخ؛ يمثلون نحو 20 دولة ومنظمة عالمية.

ويتخلل المعرض والمنتدى الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تنفيذ 20 جلسة حوارية وورشة علمية يقدم خلالها نحو 50 ورقة علمية، إلى جانب مشاركة نحو 80 عارضا لمنتجاتهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم، التي تمثل أحـدث مـا توصل إليـه عالـم التقنيـة فـي مجـال مكافحـة التصحـر والتخفيـف مـن آثـاره وتنميـة الغطـاء النباتـي وحمايتـه، وكذلـك آخـر مسـتجدات التجـارب والأبحـاث والدراسات العلمية.

كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقييم ومراجعة أهم البحوث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحر، وإبراز الدور الريادي للمملكة، وأهمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقريب الخبرات العالمية، والتعرف على نماذج النجاح المطبقة عالميا، والجمع بين كبار المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار ومقدمي الحلول التقنية وقادة الصناعة الخضراء المهتمين بالمناخ والقضايا البيئية، وتطوير أدوات الاستدامة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية، التي تستهدف أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.

محاور المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير:

