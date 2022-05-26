90 متحدثا و50 ورقة علمية لإيجاد حلول تكافح التصحر بأحدث التقنيات

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ويتخلل المعرض والمنتدى الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تنفيذ 20 جلسة حوارية وورشة علمية يقدم خلالها نحو 50 ورقة علمية، إلى جانب مشاركة نحو 80 عارضا لمنتجاتهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم، التي تمثل أحـدث مـا توصل إليـه عالـم التقنيـة فـي مجـال مكافحـة التصحـر والتخفيـف مـن آثـاره وتنميـة الغطـاء النباتـي وحمايتـه، وكذلـك آخـر مسـتجدات التجـارب والأبحـاث والدراسات العلمية.كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقييم ومراجعة أهم البحوث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحر، وإبراز الدور الريادي للمملكة، وأهمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقريب الخبرات العالمية، والتعرف على نماذج النجاح المطبقة عالميا، والجمع بين كبار المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار ومقدمي الحلول التقنية وقادة الصناعة الخضراء المهتمين بالمناخ والقضايا البيئية، وتطوير أدوات الاستدامة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية، التي تستهدف أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.
محاور المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير:
- المشاتل و البذور
- التشجير و تقنياته
- إعادة تأهيل الأراضي و مكافحة التصحر
- تقنيات الري
- إدارة الغابات و تنميتها
- مصادر المياه و تقنياتها
- الحلول البيئية في تخزين النباتات للكريون
- مكافحة الآفات
- إدراة النفايات الزراعية
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