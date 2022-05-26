يخوت المارينا تستقطب عشاق المطاعم العالمية

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ويرى محمد العمري أن مارينا نادي اليخوت يعد أفضل الخيارات لتناول وجبة عشاء فاخرة على إطلالة رائعة على البحر، وقضاء أوقات جميلة بصحبة العائلة، مشيرا إلى أنه قدم خصيصا لهذه المنطقة لمشاهدة العروض المائية والاستمتاع بالأجواء الرائعة هناك.وأكدت ريما توفيق أن ما يجذبها هي وصديقاتها بمنطقة نادي اليخوت هو الإطلالة البحرية الساحرة لمطاعم وجلسات المنطقة، بالإضافة إلى عروض المسرح المائي المشوقة.
بدوره أشاد عمر باعشن بخيارات المطاعم الكثيرة والمختلفة التي تتميز فيها المنطقة سواء المحلية أو العالمية، إضافة إلى العروض الأخرى، ومنها أشهر المعزوفات العالمية التي تنقل زوار المنطقة ما بين معزوفات بيتهوفن وتايتنك الشهيرة.
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