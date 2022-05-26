شكرا لقرائتكم خبر موسم جدة ينقل زوار «سيتي ووك» لعالم الشهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتبدأ هذه «التجربة» المميزة عبر 6 مراحل مختلفة بتجهيز الزوار للنجومية، من خلال اللبس، وطريقة المشي، والإشارات، ولغة الجسد؛ مرورا بالسجادة الحمراء التي يقف على جوانبها عدد من المصورين الحقيقيين ليلتقطوا لهم صورا تذكارية، ثم «تجربة» استلام جائزة الأوسكار في المرحلة الأخيرة، والخروج بصور تذكارية لهذه المرحلة المشوقة.وتم تخصيص تجربة الشهرة من الساعة السادسة مساء حتى الثانية صباحا من كل يوم؛ ليعيش الزائر أجواء مليئة بالمرح والسرور، تتسابق فيه كاميرات الزوار لالتقاط الصور لتوثيق فعاليات موسم جدة.
ويحاكي الموقع ممر الشهرة في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يوثق بصمات المشاهير والفنانين والمؤثرين في عالم الترفيه والفن والنجومية.
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