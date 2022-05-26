طرح باقتي الإجازة للعائلة والأصحاب في موسم جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة موسم جدة عن طرح باقات «الإجازة» لزوار الموسم بمزايا توفر للزائر تذاكر دخول عدد من مناطق الفعاليات والاستمتاع بعروضها وبرامجها، إذ تشمل الباقات بطاقة شحن تتيح للزوار استخدامها في المناطق المحددة. وتشكل هذه الباقات الجديدة إضافة جديدة للخدمات التي توفرها إدارة الموسم للزوار في مناطق الفعاليات، حيث خصصت هذه الباقات بإجازة نهاية الأسبوع المطولة للمدارس؛ ليستمتعوا بالفعاليات والبرامج المقدمة لهم، حيث تتميز مناطق الفعاليات بتنوع الخيارات وتلبيتها لمختلف الفئات والأعمار من الجنسين، كما يتيح تكامل الخدمات فيها من مطاعم ومقاه ومواقف سيارات وعروض مختلفة للزوار قضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم في أجواء جميلة. الأولى (باقة العائلة)





توفر نحو 30% للعائلة ويمكن استخدامها لـ4 أشخاص (والدين وطفلين)



تشمل بطاقة شحن بقيمة 1580 ريالا



يتم تسلمها من داخل المنطقة عند شباك التذاكر



تتيح تذاكر دخول لمناطق سيتي ووك، و جدة بير، و جدة جنغل, بالإضافة إلى تجربة ممشى الغابة



يمكن الحصول على تذكرة الدخول عند حجز الباقة عبر الموقع



الثانية (باقة الأصحاب)



توفر نحو 30% للأصحاب



ويمكن استخدامها لـ4 أشخاص



تشمل بطاقة شحن بقيمة 2240 ريالا



يتم تسلمها من داخل المنطقة عند شباك التذاكر



تتيح تذاكر دخول لمناطق سيتي ووك ,وجدة بير, ونادي جدة لليخوت، بالإضافة إلى تجربة الباراشوت المائي



يمكن الحصول على تذكرة الدخول عند حجز الباقة عبر الموقع.



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