الصيد الجائر للطيور المهاجرة يهدد أشجار الطلح

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وأشارت الدراسة إلى وجود أنواع عديدة من الطيور المهاجرة تتغذى على هذه اليرقات وتحد من أعدادها ومن أهمها: دخلة بيضاء الزور الصغيرة، ودخلة بيضاء الزور.يذكر أنه تم رفع نسبة المناطق المحمية من المساحة الإجمالية للمملكة من 4 % الى 16.2%، فيما يقود المركز جهودا لرفع النسبة إلى 30 %.
نتائج الدراسة:
- أظهرت الدراسة زيادة عدد أحد أنواع اليرقات.
- تتغذى هذه اليرقات على لحاء أشجار الطلح.
- يلحق الضرر و ربما يودي بحياة أشجار الطلح
شجر الطلح:
- اشتهر بقدرته على تحمل الجفاف لفترة طويلة.
- لا يحتمل انخفاض درجات الحرارة و البرودة الشديدة.
- من ضمن الأشجار المعمرة و النباتات الفصلية.
- يبلغ ارتفاعه نحو 20 م.
- يوجد منه أكثر من 20 نوعا، بمسميات مختلفة.
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