شكرا لقرائتكم خبر الصيد الجائر للطيور المهاجرة يهدد أشجار الطلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دراسة ميدانية أجراها فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الصيد الجائر للطيور المهاجرة يتسبب في القضاء على أشجار الطلح. وأجريت الدراسة في جبل طخفة الواقع في منطقة الدرع، حيث أشارت إلى أنه نتيجة للصيد الجائر تقلصت أعداد الطيور المهاجرة التي تتغذى على اليرقات التي تتغذى بدورها على لحاء أشجار الطلح، مما سبب خللا بالتوازن البيئي.

وأشارت الدراسة إلى وجود أنواع عديدة من الطيور المهاجرة تتغذى على هذه اليرقات وتحد من أعدادها ومن أهمها: دخلة بيضاء الزور الصغيرة، ودخلة بيضاء الزور.

يذكر أنه تم رفع نسبة المناطق المحمية من المساحة الإجمالية للمملكة من 4 % الى 16.2%، فيما يقود المركز جهودا لرفع النسبة إلى 30 %.

نتائج الدراسة:







أظهرت الدراسة زيادة عدد أحد أنواع اليرقات.



تتغذى هذه اليرقات على لحاء أشجار الطلح.



يلحق الضرر و ربما يودي بحياة أشجار الطلح



شجر الطلح: