الهند تسجل 26 حالة إصابة ب إنفلونزا الطماطم النادرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
أعلنت إحدى الولايات الهندية اكتشاف إنفلونزا الطماطم بعد إيجابية عينات 26 طفلًا، وطمأنت السلطات الصحية الجميع بعد استقرار حالة المصابين
وقال مسؤول الصحة في ولاية أوديشا الهندية إنه ثبتت إصابة ما لا يقل عن 26 طفلاً بمرض إنفلونزا الطماطم النادر، موضحًا أن جميع الأطفال في حالة مستقرة الآن، وقد تم وضعهم تحت المراقبة المناسبة
وأضاف المسؤول، في تصريحات محلية: “المصابون في الفئة العمرية من 1-9 سنوات، وطُلب منهم البقاء في عزلة لمدة خمسة إلى سبعة أيام”
إنفلونزا الطماطم مرض معد تسببه فيروسات الأمعاء بشكل رئيسي، وحتى الآن تشير التقارير إلى أن الإصابة بهذا الفيروس أكثر شيوعًا بين الأطفال (دون سن 5 سنوات)
بعض الأعراض المصاحبة لعدوى فيروس إنفلونزا الطماطم هي: الحمى والقروح المؤلمة في الفم والبثور على اليدين والقدمين والأرداف
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